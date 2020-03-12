جابياديني لاعب سامبادوريا يسجل الحالة الثانية للإصابة بـ كورونا في الدوري الإيطالي

سجل لاعب فريق سامبادوريا ، مانولو جابياديني الحالة الثانية للإصابة بين اللاعبين في الدوري الإيطالي بفيروس كورونا المستجد، بتأكيدات الصحافة الإيطالية.

كانت الحالة الأولى التي تم اكتشافها جاءت في فريق يوفنتوس الإيطالي بعد تعرض المدافع دانيلي روجاني للإصابة.

وتتخذ إيطاليا احتياطاتها الوقائية بعد قرار تأجيل منافسات الدوري هناك وتطبيق فحوصات متقدمة على اللاعبين. المستجد، بتأكيدات الصحافة الإيطالية.كانت الحالة الأولى التي تم اكتشافها جاءت في فريق يوفنتوس الإيطالي بعد تعرض المدافع دانيلي روجاني للإصابة.وتتخذ إيطاليا احتياطاتها الوقائية بعد قرار تأجيل منافسات الدوري هناك وتطبيق فحوصات متقدمة على اللاعبين.

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