تقارير ألمانية تكشف حقيقة رحيل كروس عن ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية ألمانية، حقيقة ما يتردد عن إمكانية عودة توني كروس نجم ريال مدريد الإسباني، إلى فريقه القديم بايرن ميونخ الألماني خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية أن عودة كروس إلى بايرن ميونخ

مرة أخرى أمر مستحيل ولا صحة له على الإطلاق، مشيرة إلى أن مسئولي الفريق البافاري لا رغبة لديهم في إستعادة نجم الفريق السابق.

وكانت بعض التقارير الإسبانية تكهنت بإمكانية رحيل كروس عن ريال مدريد بعد توتر علاقته مع زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي.

يذكر ان توني كروس بدأ مسيرته مع بايرن ميونخ، وتألق بين صفوفه قبل أن يرحل في صيف 2014 إلى قلعة ريال مدريد، مقابل صفقة بلغت 24 مليون يورو.