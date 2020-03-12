المصرى ينقل معسكره للأسكندرية إستعدادا لمواجهة الزمالك والإسماعيلى

إنتظم فريق الكرة بالنادي المصري في معسكر مغلق بالإسكندرية عقب تأجيل مباراة الفريق مع حرس الحدود، نظرا لسوء الأحوال الجوية ونقل الفريق معسكره من العين السخنة للإسكندرية، إستعدادًا لمباراتيه أمام الزمالك والإسماعيلي بالدوري العام والمقرر إقامتهما على ستاد حرس الحدود بالمكس يومي الأحد والخميس القادمين .

وإعتبر الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق العشري تأجيل المباريات فرصة لمنحه مزيدا من التركيز وتنظيم الصفوف، وإعادة ترتيب أوراقه ومعالجة المصابين، وسد الثغرات فى صفوف الفريق، وعلاج الأخطاء المتكررة خاصة

فى خط الدفاع وحراسة المرمى.

حيث أجرى أحمد مسعود الحارس الأساسى عددا من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية للإطمئنان على مدى تحسن حالة يده، بعد إصابته بكسر في إحدى سُلاميات الأصابع، خلال مباراة المصري ووادي دجلة التي جرت قبل نحو شهر والتي تسببت في غيابه عن عدد من المباريات خلال تلك الفترة.

وقد أثبتت الأشعة إقتراب تماثل اللاعب للشفاء التام خلال الأيام القليلة المقبلة ليخضع

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بعدها اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف يعود بعده للإنتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

فيما أبدى الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور شادي السعدني إرتياحه التام لنتائج الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي أجراها عمر كمال عبد الواحد مدافع الفريق والتي أكدت سلامة اللاعب تماماً من وجود أي شد أو تمزق في العضلة الضامة.

وكان اللاعب قد شعر ببعض الألام خلال مباراة المصري الأخيرة أمام فريق نهضة بركان بالكونفيدرالية ، وهو الأمر الذي دفع بالجهاز الطبي لإخضاع اللاعب لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي أكدت سلامة اللاعب ، وعاد اللاعب بعدها للإنتظام في التدريبات الجماعية للفريق إستعداداً لمباراته أمام الزمالك .