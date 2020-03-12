وزير الرياضة يتابع تأثير الاحوال الجوية علي المنشآت الشبابية والرياضية

يتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة وبالتواصل مع المسئولين بالمحافظات، مدي تأثير سوء الاحوال الجوية علي جميع المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظات الجمهورية.

وقد وجه وزير الرياضة مديري مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية المختلفة بضرورة سرعة حصر جميع التلفيات التي حدثت مع

اعداد خطة عاجلة لاصلاحها وذلك حتي يتم التشغيل بصورة طبيعية .

يذكر أن وزير الشباب والرياضة شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الشبابية والرياضية لمواجهة ظروف الأحوال الجوية، والالتزام بكافة التدابير داخل المنشآت الشبابية والرياضية في ضوء مواجهة

ظروف الأحوال الجوية السيئة التى تشهدها البلاد .

مشيرا الى ضرورة المتابعة على مدار اليوم مع مديريات الشباب والرياضة للتعرف على أحوال مراكز الشباب والأندية، وسرعة التدخل لحل أي مشاكل قد تطرأ.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى قد اصدر قرارا امس بمنح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر نظرا لظروف الطقس السيئ اليوم الخميس .