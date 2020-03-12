رياضة | شقيق نجم مانشستر يونايتد يؤكد رحيله إلى الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شقيق نجم مانشستر يونايتد يؤكد رحيله إلى الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ماتياس بوجبا شقيق الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي عن وجهته المفضلة بعد الرحيل عن اليونايتد.



وقال ماتياس في تصريحات لبرنامج التشيرنجيتو الإسباني :"الكل يتحدث ولكن الأمر كما هو، أريد أن ينتقل بوجبا لريال مدريد ولكن في الوقت الحالي لا يوجد أي شيء".



واختتم ماتياس تصريحاته قائلاً:"إنها مجرد أنباء وفي الصيف المقبل سيكون الأمر كما هو، منذ 2016 عندما وصل زين الدين زيدان لريال مدريد وكان هناك حديث دائم عن رحيل بوجبا لريال مدريد وسيبقى الأمر كذلك".



وأكد البرنامج الإسباني رغبة زين الدين زيدان بالفعل في التعاقد مع بوجبا لكن تعنت وكيل أعماله مينو رايولا في المفاوضات جعل فلورنيتنو بيريز رئيس النادي الإسباني يتخلى عن الصفقة حتى هذه اللحظة.



وأشار الب نامج الإسباني إلى أن بيريز لا ينوي إنفاق الكثير من المال على صفقة التعاقد مع النجم الفرنسي وأنه قد يتجه لخيارات أقل تكلفة في الفترة القادمة.

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وأفادت تقارير صحفية بريطانية مطلع الشهر الحالي بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي مستعد لبيع نجمه خط وسط الفريق الفرنسي بول بوجبا خلال في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



وأكدت صحيفة صنداي ميرور البريطانية أن مسئولي مانشستر يونايتد يتوقعون الحصول على 175 مليون يورو مقابل بيع الفرنسي بول بوجبا.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه هناك عدة أندية ترغب في ضم بوجبا على رأسها يوفنتوس وباريس سان جيرمان وريال مدريد وتبقى معرفة أي منهم قادر على دفع ذلك المبلغ.



وذكرت الصحيفة البريطانية أن بول بوجبا البالغ من العمر 26 عامًا يلعب في مانشستر يونايتد منذ عام 2016 قادمًا من يوفنتوس وينتهي عقده في 2021 مع وجود بند لتجديد عقده لموسم إضافي.