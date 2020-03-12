رياضة | بينهم ثنائي أهلاوي.. 5 نجوم يتنافسون على لقب "البديل الذهبي" في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بينهم ثنائي أهلاوي.. 5 نجوم يتنافسون على لقب "البديل الذهبي" في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتنافس بعض نجوم الكرة المصرية على لقب (البديل السوبر) في الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 / 2020، وذلك بعد تألق عدد من البدلاء الأكفاء خلال مباريات البطولة المحلية هذا الموسم بإحراز العديد من الأهداف الحاسمة وقيادة أنديتهم لتحقيق الانتصارات المختلفة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز البدلاء الأكفاء بالدوري المصري في الموسم الحالي 2019 / 2020:-

1- محمد سالم:

يعد محمد سالم نجم المقاولون العرب واحد من أفضل البدلاء في بطولة الدوري المصري بالموسم الحالي، وشارك في 10 مباريات كـ"بديل" بالدوري هذا الموسم، بإجمالي دقائق لعب 176 دقيقة، وسجل 4 أهداف وصنع هدف وحيد وساهم في احتلال فريقه المركز الثاني بالبطولة برصيد 33 نقطة.

2- محمود كهربا:

يأتي في المرتبة الثانية بقائمة أفضل البدلاء في الدوري المصري هذا الموسم، محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي رغم انضمامه للقلعة الحمراء في يناير الماضي، وشارك اللاعب في 6 مباريات كـ"بديل" بواقع 137 دقيقة لعب، وسجل 3 أهداف وصنع مثلها.

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وينفذ "كهربا" حاليًا عقوبة الإيقاف حتي نهاية الموسم والموقعة عليه من جانب الإتحاد المصري لكرة القدم، بسبب أحداث مباراة السوبر المصري الأخيرة بين الأهلي والزمالك.

3- صلاح أمين:

مهاجم فريق مصر المقاصة صلاح أمين يتواجد في قائمة أفضل البدلاء بالدوري المصري في الموسم الجاري، وشارك بديلًا في 9 مباريات بواقع 190 دقيقة لعب فعلية، وسجل 3 أهداف، وصنع هدف وحيد.

4- تالا نداي:

من البدلاء المميزين في بطولة الدوري المصري هذا الموسم، اللاعب تالا نداي الجناح الأيمن لفريق طلائع الجيش، وشارك اللاعب كـ"بديل" في 5 مباريات بالبطولة المحلية بواقع 154 دقيقة لعب فعلية، وسجل 3 أهداف لفريقه.

5- وليد سليمان:

نجم أهلاوي آخر يزين قائمة أفضل البدلاء في الدوري المصري هذا الموسم، وهو اللاعب المتألق وليد سليمان، والذي خاض 13 مباراة كـ"بديل" مع الفريق الأحمر بالدوري الممتاز، بواقع 357 دقيقة لعب، سجل 3 أهداف، ويتصدر فريقه ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة.