رياضة | عاجل.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد لأجل غير مسمى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد لأجل غير مسمى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن تأجيل مباراته مع فريق ريال مدريد الإسباني في المباراة التي كانت ستجمع بينهما الفريقين على ملعب الاتحاد خلال الأسبوع المقبل ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا

وجاء هذا القرار من الاتحاد الأوروبي بسبب وضع جميع لاعبي فريق ريال مدريد والطاقم الفني في الحجر الصحي بعد إصابة أحد لاعبي الفريق لكرة السلة في الريال بفيروس كورونا.

وكان قد أعلن الاتحاد الإسباني صباح اليوم عن تأجيل الجولتين المقبلتين في الليجا، من أجل التصدي لهذا الفيروس الذي انتشر بشكل واسع في الفترة الأخيرة.

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بفوز مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.