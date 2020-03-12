رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق الجولة الثلاثين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق الجولة الثلاثين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت العديد من الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية التي تشير إلى احتمالية تعليق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب فيروس كورونا.

ولم يصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حتى الآن بيانا رسميا بشأن تعليق بطولة الدوري الإنجليزي بسبب كورونا.

موعد مباريات الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي الممتاز

وتنطلق منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بداية من يوم السبت القادم 14 مارس.

متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتصدر نادي ليفربول جدول ترتي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة من أصل 29 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:

1- ليفربول 82 نقطة

2- مانشستر سيتي 57 نقطة

3- ليستر سيتي 53 نقطة

4- تشيلسي 48 نقطة

5- مانشستر يونايتد 45 نقطة

6- ولفرهامبتون 43 نقطة

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7- شيفيلد يونايتد 43 نقطة

8- توتنهام 41 نقطة

9- أرسنال 40 نقطة

10- بيرنلي 39 نقطة

11- كريستال بالاس 39 نقطة

12- إيفرتون 37 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد 35 نقطة

14- ساوثامبتون 34 نقطة

15- برايتون 29 نقطة

16- وست هام يونايتد 27 نقطة

17- واتفورد 27 نقطة

18- بورنموث 27 نقطة

19- استون فيلا 25 نقطة

20- نورويتش سيتي 21 نقطة