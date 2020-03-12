رياضة | الزمالك يضحي بلاعبين لضم صفقة قوية من دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يضحي بلاعبين لضم صفقة قوية من دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لجأ مسئولو نادي الزمالك إلى سياسة المقايضة لحسم صفقة محمد عبد العاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة وسط رغبتهم القوية في الحصول على خدماته.



ووضع الزمالك إسم عبد العاطي على رأس أولوياته في ميركاتو الصيف لقناعتهم الكاملة بقدرات وإمكانيات اللاعب ورغبتهم القوية في ضمه تحسبًا لرحيل طارق حامد واحترافه.



وقرر مسئولو الزمالك اللجوء إلى سياسة المقايضة ودفع مقابل مادي بالإضافة إلى رحيل إثنين من لاعبي الفريق لدجلة مقابل الحصول على خدمات عبد العاطي على أن يصل المقابل المادي إلى 10 ملايين جنيهًا.



ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري.