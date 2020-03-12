رياضة | أزمة في ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان سيواجه أزمة دفاعية طاحنة في مباراة مانشستر سيتي في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا



وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أنه من المفترض أن يلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 مارس على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر في إنجلترا وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر سيتي على ملعب سانتياجو برنابيو بهدفين مقابل هدف. ولكن حتى الآن المباراة من الممكن ألا تقام بسبب التدابير الطبية التي تتخذها المؤسسات الرياضية تجاه انتشار فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد. وهناك تقارير تؤكد أن بطولة دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى الدوري الأوروبي سيتم إصدار قرار بإيقافهما لمنع زيادة انتشار الفيروس بين الأفراد.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سيعاني على المستوى الدفاعي بشكل كبير في مباراة مانشستر سيتي بعد تأكيد إيقاف قائده سيرجيو راموس لحصوله على بطاقة حمراء في مباراة الذهاب بالإضافة إلى إصابة كلا من مارسيلو والحارس تيبو كورتوا.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه من المتوقع أن يبدأ كلا من ألفونس أريولا في حراسة المرمى مع تواجد فيرلاند ميندي في مركز الظهير الأيسر وإيدير ميليتاو في مركز المدافع بجانب رفائيل فاران.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تلك المباراة تعتبر من أهم المباريات التي سيخوضها ريال مدريد في الموسم الحالي من أجل تدارك الخسارة على مباراة الذهاب على أرضه ووسط جماهيره ولكن مع تواجد هؤلاء اللاعبين تزداد المهمة صعوبة للتغلب على كتيبة المدرب بيب جوارديولا.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الثنائي أريولا وميليتاو لم يقدما بعد الآداء المنتظر منهما على عكس ميندي الذي شارك في أكثر من مباراة هذا الموسم وكان أحد اكتشافات زيدان الدفاعية.

