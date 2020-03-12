رياضة | دوري أبطال أوروبا مهدد بالتأجيل بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري أبطال أوروبا مهدد بالتأجيل بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن إحتمالية تأجيل مباريات دوري أبطال أوروبا في الأسبوع المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم وأنه من المقرر أن يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني في ملعب الإتحاد وسيستضيف يوفنتوس الإيطالي نظيره أولمبيك ليون الفرنسي في إليانز ستاديوم يوم الثلاثاء المقبل ثم ستقام مباراة بايرن ميونخ الألماني مع تشيلسي الإنجليزي على نلعب إليانز أرينا ومواجهة برشلونة مه نابولي في كامب نو يوم الأربعاء المقبل.



وأفادت إذاعة كادينا سير الإسبانية بأن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) يعتزم تأجيل مباريات دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها في الأسبوع المقبل بعد إصابة دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس بفيروس كورونا أمس الأربعاء.



وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى إنه من المتوقع الإعلان عن القرار الرسمي بتأجيل مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الخميس.



وكان يوفنتوس الإيطالي أعلن بالأمس عن تعرض مدافعه دانييلي روجاني لفيروس كورونا لكن دون ظهور أعراض المرض على النجم الإيطالي في الوقت الحالي.

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وقال يوفنتوس الإيطالي في بيان له أنه يقوم حاليًا بتفعيل جميع إجراءات العزل التي يقتضيها القانون بما في ذلك الأشخاص الذين اتصلوا به.



وكان فيروس كورونا المستجد في إيطاليا في الفترة الحالية تسبب في توقف جميع المسابقات الرياضية حتى يوم 31 مايو المقبل.



كما قررت اللجنة الأولمبية الإيطالية تأجيل جميع المسابقات في إيطاليا بما فيها كرة القدم حتى الثالث من أبريل القادم ليقرر الإتحاد الإيطالي تمديد الفترة الزمنية حتى 31 مايو.



وتسبب فيروس كورونا في تأجيل العديد من المناسبات الكروية في جميع أنحاء العالم خوفا من التجمعات الجماهيرية التي تشهدها تلك المباريات على رأسها إسبانيا.

