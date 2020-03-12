رياضة | نجم دفاع ريال مدريد يدخل دائرة اهتمامات توتنهام

وذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن توتنهام الذي يقوده البرتغالي مورينيو فشل لأول مرة في مسيرته في تحقيق فوزًا واحدًا في آخر 6 مباريات في مختلف المسابقات.



وأفادت الصحيفة البريطانية بأن جوزيه مورينيو يستعد لتجهيز بدائل ليان فيرتونخن نجم الفريق البالغ من العمر 32 عامًا الذي سيرحل في الصيف.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مورينيو حدد ميليتاو كبديل في المقام الأول خاصة وأنه لا يشارك بصورة مستمرة مع ريال مدريد عقب رحيله عن بورتو مقابل 44 مليون يورو في الصيف الماضي.



وأكدت الصحيفة البريطانية أن مورينيو تواصل مع فلورنتينو بيريز هاتفيًا لمعرفة إذا كان بإمكانه التعاقد مع ميليتاو في الصيف المقبل.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أخبر مورينيو بأن ميليتاو لن يرحل عن سانتياجو بيرنابيو بأقل من 75 مليون يورو لكن جوزيه لا يزال واثقًا من تحفيض المقابل المادي أو محاولة ضم النجم البرازيلي على سبيل الإعارة.

