رياضة | مدرب ليستر سيتي يعلن عن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ليستر سيتي يعلن عن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن براندن روجرز مدرب ليستر سيتي عن مفاجأة كبيرة بشأن إصابة عدد من نجوم الثعالب بفيروس كورونا.

وأكد مدرب ليسترسيتي براندن روجرز عن وجود اشتباه في إصابة 3 لاعبين من الفريق بفيروس كورونا وذلك في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإنجليزية منذ قليل.

ويعيش العالم هذه الأيام أجواء مخيفة بسبب انتشار فيروس كورونا في أنحاء كثيرة من البلدان وبدأت السلطات في إتخاذ إجراءات وقائية للحد من هذا الوباء.

وكان فيروس كورونا تسبب في إيقاف النشاط الرياضي في عدد كبير من الدول بسبب إصابة الآلاف من الأشخاص بهذا الوباء.