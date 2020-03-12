رياضة | الزمالك يجهز مفاجأة للاعبي الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يجهز مفاجأة للاعبي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد مسئولو نادي الزمالك على لاعبي الفريق بتعديل عقودهم مع نهاية الموسم الجاري وتنفيذ الاتفاق المسبق بين الطرفين في ظل رغبتهم بالحفاظ على تركيز الجميع وعدم تشتيت ذهنهم بأي أمر بعيد عن المستطيل الأخضر.



ويستعد الزمالك لملاقاة المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري.



وجاء قرار الإدارة بتأجيل الحديث عن التجديد لنهاية الموسم للحفاظ على تركيز اللاعبين وعدم تشتيت ذهنهم بأي أمور بعيدة عن المستطيل الأخضر لذلك جاء القرار بتأجيل الأمر برمته لنهاية الموسم الجاري مع التأكيد على تنفيذ الاتفاق السابق وتعديل العقود.



ويضع الزمالك قائمة كبيرة لتعديل عقودهم وعلى رأسهم محمد عبد الغني ومصطفى محمد حال استمراره بالإضافة إلى حازم إمام وشيكابالا.