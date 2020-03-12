شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غاسبيريني: كرة القدم يجب أن لا تتوقف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020 رأى مدرب نادي ​اتالانتا​، ​جيان بييرو غاسبيريني​ Gian Piero Gasperini، أن كرة القدم يجب أن تستمر بشكل طبيعي، رغم أزمة فيروس كورونا المُستجدة خصوصا في إيطاليا.

وقال غاسبيريني في تصريحات نشرها موقع كالتشيو ميركاتو: "لو يعود الأمر سوف أستمر باللعب خلف أبواب مُغلقة، كرة القدم لعبة مضادة للإكتئاب، في لومبارديا نحن مُنظمون بما فيه الكفاية". وقرر الإتحاد الإيطالي لكرة القدم، تعليق جميع مباريات كرة القدم حتّى الثالث من شهر نيسان، بسبب هذه الازمة، بعد إقامة بعض المباريات من دون جماهير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غاسبيريني: كرة القدم يجب أن لا تتوقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.