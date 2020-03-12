شكرا لقرائتكم رغم سوء الطقس.. الإسماعيلى يصل مطار القاهرة استعدادا للسفر للمغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيليمطار القاهرة منذ لحظات ، تمهيدا لاستقلال الطائرة المتوجهة إلى المغرب بعد ساعات قليلة. الفريق وصل وسط هطول أمطار غزيرة تعم ارجاء الجمهورية مصاحبة لعاصفة رملية. ويستعد الفريق لملاقاة الرجاء البيضاوى المغربى الأحد المقبل ، فى إطار منافسات جولة الإياب من الدور قبل النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وكان الفريق قد فاز على بطل المغرب بهدف دون رد فى لقاء الذهاب. استدعى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز 21 لاعبا للسفر إلى المغرب غدا ، تحضيرا للقاء مضيفه الرجاء الأحد المقبل على ملعب محمد الخامس بدون حضور جماهيرى فى إياب دور الــ4 للبطولة العربية. القائمة شهدت ضم الثنائى عماد حمدى وعبدالرحمن مجدى بعد اكتمال جاهزيتهم فيما غاب باهر المحمدى وفخر الدين يوسف وأحمد أيمن ومحمد حمدى زكى ووجيه عبدالحكيم وغيرهم لأسباب متنوعة. Advertisements وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى … حراسة المرمى .. محمد مجدى – محمد فوزى – محمود عبد المنصف خط الدفاع … محمد مجدى الجمل – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – أسامة إبراهيم – محمود البدرى. خط الوسط … محمود دونجا – محمد مخلوف – محمد صادق – همام طارق – أحمد مدبولى – بيكيتى سيلفا – عماد حمدى – عبد الرحمن مجدى – مدحت فقوسة – محمد بيومى. خط الهجوم … باتريك كادو – شيلونجو – محمد الشامى. أخطر الاتحاد العربى النادى الإسماعيلى باختيار الحكم الدولى الأردنى أدهم مخادمة لإدارة اللقاء ويعاونه طاقم حكام جزائرى، مكون من المساعدين قوارى مقران، وزرهونى أكرم، والحكم الرابع إبراهيم لحلو، وعبيد شارف، وعبد الحق اتشعيلى، حكام فيديو.

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