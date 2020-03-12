شكرا لقرائتكم صدمة للأهلاوية.. مروان محسن باقي .. وفايلر لا يخطط للاستغناء عنه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بالأهلي أن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر لا يفكر في التفريط بخدمات مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر، خلال الانتقالات الصيفية القادمة، رغم كمية الانتقادات الكثيرة التي يتعرض لها اللاعب بسبب مستواه المتواضع خلال قيادته هجوم الفريق الأحمر.

أوضح المصدر أن فايلر مقتنع بخدمات مروان محسن ويراه من ضمن الحلول التي يستعين بها خاصة كمحطة للتحضير ولمساعدة زملائه في خلق مساحات لزملائه داخل الملعب، خاصة الأجنحة خلال محاولات الاختراق أو القادمون من الخلف.

ويواجه مروان محسن انتقادات حادة بسبب مستوياته السيئة وأزمة إهدار الفرص أمام المرمى، وعدم تعامله مع الكرة باتخاذ القرار السليم، بخلاف تسببه في غياب الفاعلية الهجومية للأهلي أمام مرمى المنافسين.

شدد المصدر على أن فايلر لا يفكر في الاستغناء عن مروان محسن بل ويوجه انتقادات لكل من يوجه أسهم النقد للمهاجم الدولي.

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا تماما صفحة مباراة سموحة التي أقيمت أمس في الجولة 18 من منافسات الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

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وقال فايلر: "لدينا مباراة مهمة للغاية أمام إنبي بعد غدٍ، ومن ثم نتطلع لتحقيق الفوز بها، لاستعادة الانتصارات من جديد".

واشار إلى أن الأهلي استفاد من مباراة سموحة أمس بعدما وضع الجهاز الفني يده بشكل جيد جدا على كافة الإيجابيات والسلبيات؛ من أجل الاستعداد بشكل جيد للمرحلة المقبلة، مضيفاً : "لدينا العديد من الارتباطات المهمة في مسابقة الدوري خلال الأيام القادمة، ومن ثم علينا التركيز في هذا الأمر؛ من أجل استعادة الانتصارات من جديد"

وأنقذ عمرو السولية لاعب الأهلي فريقه من السقوط في بئر الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم محلياً بعدما سجل هدف التعادل القاتل للمارد الأحمر في الدقيقة 93 أمام سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل الغينى يوسف ديوب هدف سموحة فى الدقيقة 69، وتعادل عمرو السولية للأهلي من ضربة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفار، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 49 نقطة ويبقي في القمة ، كما يرتفع رصيد سموحة إلى 25 نقطة ويبقي في المركز السابع.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي ،محمد هاني، أحمد فتحي ، أيمن أشرف ورامي ربيعة ، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد الشيخ، محمد مجدى أفشة ، حسين الشحات ومروان محسن، فيما ضم تشكيل سموحة ، كلاً من: الهاني سليمان، رجب نبيل، يوسف ديوب، ايدي ايمومو، محمد الترهوني، حسام حسن، دريك نيسيامبي، شريف رضا، محمد طلعت، محمد كوفي، أحمد أبو الفتوح.