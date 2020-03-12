شكرا لقرائتكم إنبى يعلن صعوبة مواجهة الأهلى السبت ويطالب بتأجيل المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بإنبى، إن الفريق البترولى لن يستطيع مواجهة الأهلى، بعد غد، السبت، فى ظل الأحوال الجوية الحالية فى مصر، وذلك فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر بالدورى الممتاز.

وقال مدير الكرة بإنبى فى تصريحات لـ"الخليج 365":"الحياة متوقفة لدينا ولاعبو الفريق لم يستطيعوا الوصول إلى أرضية ملعب التدريب اليوم منذ الصباح أو فندق الفريق فكيف سيتم خوض مباراة بدون تدريب؟!.. مباراة الأهلى لها أهمية كبرى فكيف نلعب ذلك اللقاء بدون تدريب؟!.. علينا مراعاة البعد الاجتماعى للاعبى كرة القدم المصريين".

وطالب مدير الكرة بنادى إنبى، الاتحاد المصرى لكرة القدم، بتأجيل مباراة الأهلى، قائلاً:"نحن في انتظار قرار الاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن تأجيل لقاء السبت فمن المفترض أن يراعى اتحاد الكرة إن الفرق تحتاج إلى تدريب من أجل خوض المباريات".

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ومن جانبه، اعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي اعتذار النادي عن عدم استقبال أعضائه اليوم حرصًا على سلامتهم بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة شديدة وأضاف أن القرار يشمل فروع الأهلي الثلاثة لتأمين سلامة الجميع وسوف يكون هناك تقييم للموقف خلال الساعات القادمة وتابع: "عندما يتوفر المناخ المناسب ولا تكون هناك اية خطورة على الأعضاء سيتم الاعلان عن استقبالهم في الفروع الثلاثة في الوقت الذي يريدونه بما يتفق مع المواعيد الثابتة المقررة من ادارة النادي في السابق".

وتمنى المدير التنفيذى للأهلى، السلامة لكل ابناء الوطن وأن تمر هذه العاصفة على خير وتنعم مصر بالأمن والأمان دائما وكان نادي الزمالك قد أتخذ أيضاً قراراً بعدم استقبال اعضاؤه اليوم الخميس وغداً الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية.