فيفا يغرم الزمالك 400 ألف دولار بسبب فيريرا.. ويهدد: الدفع أو الهبوط للدرجة الثانية بالدوري وخصم 6 نقاط

أزمة جديدة يشهدها نادي الزمالك، بعدما أخطر اتحاد الكرة المصري، نادي الزمالك، بوصول خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بضرورة دفع مبلغ 400 ألف دولار.

ويتضمن خطاب الاتحاد الدولي أن تلك الغرامة سيتم دفعها للبرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وتعد تلك المستحقات متبقية لصالح المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض، الذي تولى تدريب الزمالك موسم 2015 محققا بطولتي الدوري العام وكأس مصر ووصل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح اتحاد الكرة في خطابه للزمالك أنه في حال عدم دفع مستحقات المدير الفني سوف يتم توقيع عقوبات أخرى على الفريق تصل لخصم 6 نقاط بل وقد تتطور إلى صدور قرار بالهبوط للدرجة الثانية.

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يُذكر أن "فيريرا" تولي تدريب الغرافة القطري فور الرحيل عن الزمالك، ثم رحل ليتولى في الوقت الحالي فريق سانتوس البرازيلي.

وقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور طعنا على قرار فيفا، بسبب صرف جميع المستحقات المتأخرة لفيريرا في وقت سابق، وايداع كل المستحقات الخاصة به في حسابه الشخصي بمصر ولكنه رفض استلام مستحقاته. حسبما نشر موقع " صباح مصر".

وأكد مسؤولو نادي الزمالك في الطعن المقدم للاتحاد الدولي بأن المجلس لا يحق له استعادة الأموال الموجودة في حساب فيريرا، حيث يحق للمدرب فقط سحب الأموال الموجودة في الحساب المسجل بإسمه.

كما جاء فى خطاب نادى الزمالك المرسل إلى فيفا أن جميع مستحقات فيريرا موضوعة فى حساب بنكى باسمه ولا يمكن للنادى سحبها مرة أخرى وإرساله له، إرفاق خطاب التحويل الخاص بحسابه في مصر الذى تم تحويل إليه تلك الأموال عندما رحل عن الفريق ورفض استلامها وتولى البرتغالى فيريرا فى شهر ديسمبر الماضى، تدريب سانتوس البرازيلى، وذكر النادى البرازيلى، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، أن فيريرا وقع على عوقد توليه تدريب سانتوس لمدة موسم واحد وسيتولى فيريرا تدريب فريق سانتوس خلفًا لخورخي سامباولي الذي رحل عن تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج، حيث أنهى سانتوس الدوري البرازيلي في المركز الثاني وصيفا لفلامنجو بفارق 16 نقطة، توج فيريرا توج في وقت سابق مع الزمالك بالدوري والكأس في موسم واحد، قبل أن يرحل عن الفريق ليتولي تدريب السد القطري قبل أن يرحل عن قيادة الفريق القطرى وحصل على راحة سلبية ثم تعاقد مع النادى البرازيلى فى نهاية العام الماضى. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

ويبحث مسئولو الزمالك، إنهاء ملف فيريرا خاصة إنه تم تحويله إلى لجنة الانضباط لذا حرصت إدارة الكرة بالنادى الأبيض تحت إشراف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادى على توضيح الموقف للاتحاد الدولى من خلال خطاب الرسمى قبل تحويل الملف إلى لجنة الانضباط.