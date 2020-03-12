اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام



ستشهد بطولة العالم للفورمولا واحد عام 2020 التي تنطلق هذا الأسبوع في مدينة ملبورن الأسترالية، تعديلين فقط على لائحة المشاركين بعد عودة الفرنسي استيبان اوكون الى رينو والتحاق الكندي نيكولاس لطيفي بفريق ويليامس. في ما يأتي لائحة السائقين المشاركين بحسب الفرق: - مرسيدس - البريطاني لويس هاميلتون (بطل العالم - يمتد عقده حتى نهاية 2020) الفنلندي فالتيري بوتاس (يمتد عقده حتى نهاية 2020) - فيراري - الألماني سيباستيان فيتل (يمتد عقده حتى نهاية 2020) شارل لوكلير من موناكو (يمتد عقده حتى نهاية 2024) - ريد بول (محرك هوندا) - الهولندي ماكس فيرشتابن (يمتد عقده حتى نهاية 2023) التايلاندي ألكسندر ألبون (يمتد عقده حتى نهاية 2020) - رينو - الأسترالي دانيال ريكياردو (يمتد عقده حتى نهاية 2020) الفرنسي استيبان أوكون (يمتد عقده حتى نهاية 2021 مع خيار التمديد حتى عام 2022) - ماكلارين (محرك رينو) - الاسباني كارلوس ساينز (يمتد عقده حتى نهاية 2020) Advertisements البريطاني لاندو نوريس (يمتد عقده حتى نهاية 2020 على الأقل) - هاس (محرك فيراري) - الدنماركي كيفن ماغنوسن (يمتد عقده حتى نهاية 2020) الفرنسي رومان غروجان (يمتد عقده حتى نهاية 2020) - رايسينغ بوينت (محرك مرسيدس) - المكسيكي سيرخيو بيريز (يمتد عقده حتى نهاية 2022) الكندي لانس سترول (عقد طويل المدى) - ألفا روميو (محرك فيراري) - الفنلندي كيمي رايكونن (يمتد عقده حتى نهاية 2020) الايطالي أنطونيو جوفيناتسي (يمتد عقده حتى نهاية 2020) - ألفا توري (محرك هوندا، تورو روسو سابقا) - الروسي دانييل كيفات (يمتد عقده حتى نهاية 2020) الفرنسي بيار غاسلي (يمتد عقده حتى نهاية 2020) - ويليامز (محرك مرسيدس) - البريطاني جورج راسل (يمتد عقده حتى نهاية 2021) الكندي نيكولاس لطيفي (يخوض موسمه الأول مع الفريق)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لائحة المشاركين في بطولة العالم للفورمولا واحد لعام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.