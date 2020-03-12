شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لملاقاة الرجاء المغربى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الإسماعيلى، إلى مطار القاهرة الدولى، منذ لحظات، تمهيدا لاستقلال الطائرة المتوجهة إلى المغرب بعد ساعات قليلة، وسط هطول أمطار غزيرة تعم أرجاء الجمهورية مصاحبة بعاصفة.

ويستعد الإسماعيلى لملاقاة الرجاء البيضاوى المغربى الأحد المقبل ، فى إطار منافسات جولة الإياب من الدور قبل النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال وكان الفريق قد فاز على بطل المغرب بهدف دون رد فى لقاء الذهاب.

واستدعى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز 21 لاعبا للسفر إلى المغرب غدا ، تحضيرا للقاء مضيفه الرجاء الأحد المقبل على ملعب محمد الخامس بدون حضور جماهيرى فى إياب دور الــ4 للبطولة العربية.

القائمة شهدت ضم الثنائى عماد حمدى وعبدالرحمن مجدى بعد اكتمال جاهزيتهم فيما غاب باهر المحمدى وفخر الدين يوسف وأحمد أيمن ومحمد حمدى زكى ووجيه عبدالحكيم وغيرهم لأسباب متنوعة.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى :

حراسة المرمى .. محمد مجدى – محمد فوزى – محمود عبد المنصف

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خط الدفاع … محمد مجدى الجمل – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – أسامة إبراهيم – محمود البدرى.

خط الوسط … محمود دونجا – محمد مخلوف – محمد صادق – همام طارق – أحمد مدبولى – بيكيتى سيلفا – عماد حمدى – عبد الرحمن مجدى – مدحت فقوسة – محمد بيومى.

خط الهجوم … باتريك كادو – شيلونجو – محمد الشامى.



الاسماعيلي يصل مطار القاهرة استعدادا للسفر للمغرب



الاسماعيلي يصل مطار القاهرة استعدادا للسفر للمغرب