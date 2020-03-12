الامارات | عاجل.. إصابة 3 لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إصابة 3 لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «ميترو» الإنجليزية قبل قليل عن إصابة 3 من لاعبي فريق ليستر سيتي ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». وأكدت أن النادي قام على الفور بوضع اللاعبين في حجر صحي وإخضاعهم للعلاج، بجانب عزل كل من كان على اتصال بهم.

ولم تكشف الصحيفة عن أسماء اللاعبين، لكنها أكدت أن الأمر جعل مسؤولي الاتحاد الإنجليزي يتشددون أكثر في إجراءات محاربة انتشار الفيروس القاتل، بدءا بإقامة كل المباريات بدون جمهور، مع التفكير في تأجيل الدوري في حال ساءت الأمور أكثر، خاصة في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة في بريطانيا إلى 484 حالة، بينها 8 وفيات حتى الآن. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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