شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يتابع تأثير سوء الأحوال الجوية على المنشآت الشبابية والرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة وبالتواصل مع المسئولين بالمحافظات، مدى تأثير سوء الاحوال الجوية على جميع المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظات الجمهورية.

ووجه وزير الرياضة مديري مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية المختلفة بضرورة سرعة حصر جميع التلفيات التي حدثت مع إعداد خطة عاجلة لإصلاحها وذلك حتي يتم التشغيل بصورة طبيعية.

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يذكر أن وزير الشباب والرياضة شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الشبابية والرياضية لمواجهة ظروف الأحوال الجوية، والالتزام بكافة التدابير داخل المنشآت الشبابية والرياضية في ضوء مواجهة ظروف الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها البلاد.

مشيرا إلى ضرورة المتابعة على مدار اليوم مع مديريات الشباب والرياضة للتعرف على أحوال مراكز الشباب والأندية، وسرعة التدخل لحل أي مشاكل قد تطرأ.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى قد أصدر قرارا أمس، بمنح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر نظرا لظروف الطقس السيئ اليوم الخميس.