شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته في الثانية عصر غد الجمعة، استعدادا للقاء نظيره المصري البورسعيدي، في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون، المديرالفني للزمالك، قد قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات بعد قرار لجنة المسابقات بتأجيل لقاء الفريق أمام الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الـ18 لبطولة الدوري والذي كان مقررا في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، باستاد المكس بالإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويحل الزمالك ضيفا على المصري البورسعيدي باستاد المكس بالإسكندرية الأحد المقبل، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع عشر لبطولة الدوري الممتاز.