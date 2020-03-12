شكرا لقرائتكم 8 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ينوي إجراء مذبحة كروية بالفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، من شأنها رحيل بعض اللاعبين وإفساح المجال لإبرام تعاقدات جديدة.

وينوي فايلر استبعاد مجموعة من الأسماء من قائمة الفريق الأحمر بسبب عدم القناعة بهم أو لتجنب افتعالهم مشاكل مع الفريق الأحمر، لعدم المشاركة المنتظمة مع الفريق الأحمر.

ويتصدر هؤلاء اللاعبين شريف اكرامي بناء علي طلب الحارس خاصة بعد توقيعه لنادي بيراميدز ، وحسين السيد المعار إلى الصفاقسي التونسي لعدم اعتماد الخواجة عليه من الأساس وتحفظه علي قيده اصلا ف يناير الماضي في قائمه الفريق الإفريقية، ومعهم صالح جمعة والذي ربط فايلر ربط بقاءه في الفريق برحيله عن تدريب الأهلي، وكذلك رفض أي مساعي لقبول اعتذار اللاعب او مجرد التمرين مع الفريق

ومن ضمن الأسماء المرشحة للرحيل حسام عاشور، والذي رفض فايلر التجديد له لعدم اقتناعه بامكانياته و كبر سنه وانخفاض مستواه البدني ، وكذلك الأنجوالي جيراردو ، نظرا لرغبته في التعاقد مع مهاجم صريح في الموسم الجديد ليحل بدلا له.

والمفاجأة في صلاح محسن، باعتبار أن فايلر رحب بتجديد إعارته نظرا لشعوره بأنه من اللاعبين أصحاب المشاكل حال استبعادهم من قوائم الفريق للمباريات أو عند تغييره أو عدم الدفع به ، وكذلك احمد الشيخ رغم الاعتماد عليه ف العديد من المباريات إلا أنه يستغله لإراحة اللاعبين الأساسيين، في ظل النقص العددي للفريق خصوصا في مركز الجناح، و في ظل المستوي المتواضع الذي يظهر به اللاعب

ويتواجد كريم نيدفيد ضمن الأسماء المرشحة للاستبعاد، باعتبار أن فايلر لم يشاهده حتي الآن وتم قيده دون علمه ، وهناك معلومات تفيد بتعرض اللاعب لاصابة مزمنة لن يعود منها للملاعب بسهولة في ظل غياب لاكثر من عام كامل بسبب الإصابة.

وأكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا تماما صفحة مباراة سموحة التي أقيمت أمس في الجولة 18 من منافسات الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال فايلر: "لدينا مباراة مهمة للغاية أمام إنبي بعد غدٍ، ومن ثم نتطلع لتحقيق الفوز بها، لاستعادة الانتصارات من جديد".

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واشار إلى أن الأهلي استفاد من مباراة سموحة أمس بعدما وضع الجهاز الفني يده بشكل جيد جدا على كافة الإيجابيات والسلبيات؛ من أجل الاستعداد بشكل جيد للمرحلة المقبلة، مضيفاً : "لدينا العديد من الارتباطات المهمة في مسابقة الدوري خلال الأيام القادمة، ومن ثم علينا التركيز في هذا الأمر؛ من أجل استعادة الانتصارات من جديد"

وأنقذ عمرو السولية لاعب الأهلي فريقه من السقوط في بئر الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم محلياً بعدما سجل هدف التعادل القاتل للمارد الأحمر في الدقيقة 93 أمام سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل الغينى يوسف ديوب هدف سموحة فى الدقيقة 69، وتعادل عمرو السولية للأهلي من ضربة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفار، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 49 نقطة ويبقي في القمة ، كما يرتفع رصيد سموحة إلى 25 نقطة ويبقي في المركز السابع.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي ،محمد هاني، أحمد فتحي ، أيمن أشرف ورامي ربيعة ، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد الشيخ، محمد مجدى أفشة ، حسين الشحات ومروان محسن، فيما ضم تشكيل سموحة ، كلاً من: الهاني سليمان، رجب نبيل، يوسف ديوب، ايدي ايمومو، محمد الترهوني، حسام حسن، دريك نيسيامبي، شريف رضا، محمد طلعت، محمد كوفي، أحمد أبو الفتوح.