شكرا لقرائتكم الأهلي يخطط لإبرام 6 صفقات سوبر في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخطط مسئولو النادي الأهلي لإبرام 6 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر وسد الثغرات الموجودة في صفوفه الثلاثة، وفقا لرغبة السويسري رينيه فايلر في إبرام العديد من الصفقات السوبر، لحل المشاكل التي يواجهها الفريق والنقص العددي في صفوفه.

تأتي رغبة فايلر في تدعيم صفوف الأهلي بعدما استقر على رحيل مجموعة من الأسماء التي لا تقدم الإفادة الفنية للفريق أو لا تحصل على فرصة المشاركة الكافية مع الفريق في ظل عدم اقتناع المدرب بإمكانياتها الفنية والبدنية.

ويناقش مسئولو لجنة التخطيط بالأهلي بالتشاور مع الجهاز الفني احتياجات الفريق الأحمر من اللاعبين الجدد القادرين على تقديم الإضافة القوية للفريق الأحمر.

ويعد باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي على رأس اللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوف الأهلي، كون اللاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز سواء قلب الدفاع أو الظهير الأيمن، ومعه نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز، حيث يستهدف مسئولي القلعة الحمراء التعاقد معه لتدعيم وسط ملعبه.

كما يتفاوض مسئولو الأهلي مع كريم طارق لاعب طلائع الجيش من أجل تدعيم صفوفه في الصيف المقبل، بعد المستويات القوية التي ظهر عليها اللاعب في الموسم الحالي وقادته إلى الانضمام لصفوف المنتخب الوطني، بخلاف الرغبة في التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد بخلاف الثنائي جونيور أجايي واليو بادجي.

ويخطط الجهاز الفني لاستعادة الثنائي محمد شريف المعار إلى إنبي وناصر ماهر المعار إلى سموحة، من أجل تدعيم صفوفه في الموسم المقبل، بعدما ظهر الثنائي بمستوى قوي مع فريقيهما في الموسم الحالي.

Advertisements

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا تماما صفحة مباراة سموحة التي أقيمت أمس في الجولة 18 من منافسات الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال فايلر: "لدينا مباراة مهمة للغاية أمام إنبي بعد غدٍ، ومن ثم نتطلع لتحقيق الفوز بها، لاستعادة الانتصارات من جديد".

واشار إلى أن الأهلي استفاد من مباراة سموحة أمس بعدما وضع الجهاز الفني يده بشكل جيد جدا على كافة الإيجابيات والسلبيات؛ من أجل الاستعداد بشكل جيد للمرحلة المقبلة، مضيفاً : "لدينا العديد من الارتباطات المهمة في مسابقة الدوري خلال الأيام القادمة، ومن ثم علينا التركيز في هذا الأمر؛ من أجل استعادة الانتصارات من جديد"

وأنقذ عمرو السولية لاعب الأهلي فريقه من السقوط في بئر الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم محلياً بعدما سجل هدف التعادل القاتل للمارد الأحمر في الدقيقة 93 أمام سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل الغينى يوسف ديوب هدف سموحة فى الدقيقة 69، وتعادل عمرو السولية للأهلي من ضربة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفار، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 49 نقطة ويبقي في القمة ، كما يرتفع رصيد سموحة إلى 25 نقطة ويبقي في المركز السابع.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي ،محمد هاني، أحمد فتحي ، أيمن أشرف ورامي ربيعة ، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد الشيخ، محمد مجدى أفشة ، حسين الشحات ومروان محسن، فيما ضم تشكيل سموحة ، كلاً من: الهاني سليمان، رجب نبيل، يوسف ديوب، ايدي ايمومو، محمد الترهوني، حسام حسن، دريك نيسيامبي، شريف رضا، محمد طلعت، محمد كوفي، أحمد أبو الفتوح.