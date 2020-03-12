شكرا لقرائتكم الجبلاية تختار نجوم معتزلين لقضاء معايشة فى كبري أندية أسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه أنهى الاتفاق مع رابطة المحترفين في الدورى الإسبانى "الليجا" لتبادل الخبرات على أن يتم اختيار مجموعة من اللاعبين الدوليين المعتزلين للسفر إلى اسبانيا لقضاء فترات معايشة في أكبر الأندية هناك، على أن يتم الاستعانة بهم كمدربين للمنتخبات فيما بعد من منطلق تطوير الكرة المصرية.

وقال فضل لـ"الخليج 365" إنه سيكون هناك معايير محددة لإختيار سفراء الكرة المصرية الذين سيشاركون فى هذه الدورات ويخضعون لفترة المعايشة فى اسبانيا مثل تاريخ اللاعب وبطولاته ومشواره الدولى وإلتزامه داخل وخارج الملعب.

وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تسليم حكام مسابقة الدورى الممتاز أطقم ملابس جديدة اعتباراً من الأسبوع المقبل، تزامناً مع تطبيق تقنية VAR فى الملاعب المصرية.

يأتى ذلك فى أعقاب رحلة عمل قام بها محمد فضل عضو اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد إلى ألمانيا بتكليف من اللجنة للاتفاق على بنود التعاقد مع شركة الملابس الرياضية المتعقد معها الاتحاد، وعقد عدة جلسات مع المسئولين بالشركة أسفرت عن الآتى:

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تسلم الاتحاد المصرى أطقم 300 حكم ( 900 طقم ) بتصميم جديد وسعر مخفض على أن يتم إرسالها بداية الشهر المقبل، إضافة إلى أطقم 100 حكم مجانا جلبها معه بالفعل عضو اللجنة.

كما تم تحديد شهر مايو المقبل موعدا لوصول الدفعة الثانية من ملابس المنتخبات الوطنية بما فيها المنتخب الأولمبى الذى سيظهر بها فى أولمبياد طوكيو.

ويتسلم الاتحاد المصرى فى أواخر أغسطس المقبل التصميم الجديد الذى خصصته الشركة العالمية لزى المنتخبات المصرية والذى سيتم الكشف عنه فى مؤتمر يسبق التسليم.

ومن المقرر أن يتم توقيع العقد بين الطرفين فى مؤتمر يقام خصيصا بهذه المناسبة خلال الشهر المقبل.