شكرا لقرائتكم بيراميدز يخوض مرانا صعبا في استاد الدفاع الجوي تحت زخات المطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض فريق الكرة بنادى بيراميدز مرانا في الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى استعدادا للقاء طنطا في الأسبوع الـ 19 المقرر له مساء الاثنين المقبل وسط أجواء مناخية صعبة امطار ورياح واتربه بسبب العاصفة الترابية التي تتعرض لها مصر خلال الـ 72 ساعة القادمة .

شارك في المران جميع اللاعبين وسط هطول الامطار حيث ركز الجهاز الفني ان يكون المران بدين ثم تقسيمة بالكرة لتجهيز اللاعبين للقاء طنطا .

وكان الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني، قد قرر خوض الفريق لمرانه اليوم الخميس بدون راحة رغم الأحوال الجوية السيئة .

اقتنص فريق بيراميدز ثلاث نقاط غالية بعد الفوز على إنبى بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس بإستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر للدورى ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة ومازال في المركز الثالث بجدول الدورى ، بينما تجمد رصيد المارد البترولى عند 25 نقطة ومازال في المركز السادس بجدول الدورى

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وعبر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الصعب الذي تحقق على حساب انبي بهدف دون مقابل وحصد ٣ نقاط غالية.



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أضاف تشاتشيتش بعد المباراة بأن ملعب بتروسبورت من الملاعب الصعبة في الدوري خاصة وأنه ضيق للغاية ولا توجد مساحات متاحة أمام اللاعبين، وانبي سعى لإغلاق كل مناطق الخطورة، ولكن اللاعبون مع الوقت نجحوا في التأقلم واللعب بطريقة أفضل في الشوط الثاني من اللقاء حتى تحقق الفوز في النهاية.

شدد المدرب على أن بيراميدز كان الأخطر والأفضل طوال دقائق المباراة واستحق الفوز في النهاية، والهدف جاء تتويجا لمجهود اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز، موضحا أن بيراميدز حصد ٣ نقاط هامة في مشوار الدوري.

المدرب أكد أن بيراميدز فريق كبير ولديه أهدافه بالمنافسة على الكونفدرالية وكأس مصر، وسيقاتل حتى نهاية الدوري بهدف تحسين مركزه وإنهاء البطولة في مركز متقدم، والفريق حقق خطوة جيدة بالفوز على انبي وسيبدأ التحضير سريعا للقاء طنطا المحدد له يوم الاثنين في الدوري بملعب الدفاع.