شكرا لقرائتكم مصطفى فتحى على رأس المتضررين فى الزمالك من الأحوال الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يأتى مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، على رأس المتضررين فى النادى الأبيض من سوء الأحوال الجوية، بعد تأجيل لقاء الفريق الأبيض مع الاتحاد السكندرى، الذى كان من المقرر إقامته اليوم، الخميس، فى الجولة الثامنة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وكشف مصدر بالزمالك إن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق لديه نية فى إعادة مصطفى فتحى للتشكيل الأساسى للفريق فى المرحلة المقبلة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، بعد فترة من تواجد اللاعب على مقاعد البدلاء أو خارج قائمة الفريق.

وأوضح نفس المصدر إن الفرنسى باتريس كارتيرون كان يفكر فى الدفع بمصطفى فتحى فى التشكيلة الأساسية حال لقاء الاتحاد السكندرى حيث شهد مران الأمس، إقامة المدرب الفرنسى لتقسيمة كان من بين العناصر الرئيسية بها الثنائى مصطفى فتحى ومحمد حسن إلى جانب باقى التشكيلة الأساسية التى يعتمد عليها وأبرزهم الخط الخلفى بالكامل حيث تواجد حازم إمام فى الجبهة اليمنى والثنائى محمود علاء ومحمود الونش فى قلب الدفاع إلى جانب محمد عبد الشافى فى الجبهة اليسرى وفى الوسط طارق حامد ومحمد حسن إلى جانب مصطفى فتحى فى الخط الأمامى كما يدرس كارتيرون تواجد الثنائى محمد عنتر وإسلام جابر ضمن الحسابات الرئيسية فى المرحلة المقبلة فى الدورى.

Advertisements

وتابع المصدر ذاته إن الفرنسى باتريس كارتيرون سيعيد حساباته بعد تأجيل لقاء الاتحاد ولكن سيكون هناك فرصة لمصطفى فتحى فى اللقاء القادم أمام المصرى سواء فى التشكيل الأساسى أو التواجد على مقاعد البدلاء مع الدفع حسب سير اللقاء وذلك وفقا لمران الغد بالقلعة البيضاء.

واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك على إقامة مران الفريق فى الثانية من ظهر غد الجمعة، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها يوم الأحد المقبل، فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع عشر بالدورى الممتاز، ويستأنف الفريق استعداداته غدا لمباراة المصرى بعد منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأصدر اتحاد الكرة المصرى، قرارا بتأجيل، مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى، والتى كان مقرر إقاماتها اليوم الخميس، فى تمام السابعة والنصف مساءً، على استاد المكس بالإسكندرية، وذلك بسبب الأحوال الجوية، حيث تم تأجيل 4 مباريات فى الدورى بين نادى مصر والإنتاج الحربى على استاد الكلية الحربية ومباراة حرس الحدود والمصرى البورسعيدى على استاد الجيش بالسويس ومباراة مصر المقاصة وأسوان على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ومباراة الزمالك والاتحاد السكندرى على ستاد المكس بالإسكندرية فى ختام منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام، حيث استقر مسئولو اتحاد الكرة على تأجيل المباريات.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا وبعد غد السبت على ملعبه، على أن يتوجه الفريق الأبيض بعد مران السبت المقبل إلى الإسكندرية، من أجل دخول معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المصرى التى ستقام المكس بالإسكندرية، فى اللقاء الذى يبحث فيه الفارس الأبيض عن تحقيق الانتصار من أجل تحسين أوضاعه فى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز، بعدما حرص جهاز الزمالك على غلق ملف دورى أبطال إفريقيا وطالب جهاز الزمالك اللاعبين بضرورة التركيز التام خلال الفترة المقبلة فى بطولة الدورى بعد التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث يبحث الأبيض عن التقدم فى جدول ترتيب الدورى الذى يحتل الفريق الأبيض، المركز الرابع به برصيد 28 نقطة.