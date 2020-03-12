اخبار الرياضه

بعد الإطاحة بليفربول.. يورينتي: دافعنا حتى الموت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم بعد الإطاحة بليفربول.. يورينتي: دافعنا حتى الموت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كال ماركوس يورينتي البطل غير المتوقع لأتلتيكو مدريد المديح لزملائه بعد الفوز 3-2 على حامل اللقب بعد وقت إضافي، الأربعاء، ليبلغ الفريق الإسباني دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولم يكن فريق المدرب دييغو سيميوني الأفضل في أغلب فترات المباراة، وبدا أنه في طريقه للخروج عندما جعل روبرتو فيرمينو النتيجة الإجمالية 2-1 في الوقت الإضافي بعدما افتتح جورجينيو فينالدم التسجيل.

لكن يورينتي قاد انتفاضة أتلتيكو بهدفين من تسديدتين من خارج منطقة الجزاء ليصعق الجماهير في أنفيلد. وأبلغ يورينتي الصحفيين :لا نعلم ما هي أقصى إمكاناتنا عندما يتعلق الأمر بالصمود والمعاناة كما فعلنا. دافعنا جميعا حتى الموت وعندما يقوم فريق بذلك فمثل هذه الأمور تصبح ممكنة.

Advertisements

وأحرز يورينتي ثلاثة أهداف في مسيرته قبل أن يشارك بدلا من دييغو كوستا في بداية الشوط الثاني ليهز شباك مواطنه الإسباني أدريان حارس ليفربول.وأضاف :تسجيل الهدف الذي صعدنا به شعور لا يمكن وصفه.

وجعل ألفارو النتيجة الإجمالية 4-2 في نهاية الوقت الإضافي ليصبح أتلتيكو أول فريق يفوز على ليفربول في أنفيلد منذ انتصار 3-صفر في 2014.

واحتفل سيميوني مدرب أتليتيكو بهدف يورينتي الثاني وهدف موراتا بالركض تجاه جماهير أتلتيكو ووصف الفوز بأنه الأبرز في تاريخ الفريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد الإطاحة بليفربول.. يورينتي: دافعنا حتى الموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا