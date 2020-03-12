شكرا لقرائتكم بعد الإطاحة بليفربول.. يورينتي: دافعنا حتى الموت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كال ماركوس يورينتي البطل غير المتوقع لأتلتيكو مدريد المديح لزملائه بعد الفوز 3-2 على ليفربول حامل اللقب بعد وقت إضافي، الأربعاء، ليبلغ الفريق الإسباني دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولم يكن فريق المدرب دييغو سيميوني الأفضل في أغلب فترات المباراة، وبدا أنه في طريقه للخروج عندما جعل روبرتو فيرمينو النتيجة الإجمالية 2-1 في الوقت الإضافي بعدما افتتح جورجينيو فينالدم التسجيل.

لكن يورينتي قاد انتفاضة أتلتيكو بهدفين من تسديدتين من خارج منطقة الجزاء ليصعق الجماهير في أنفيلد. وأبلغ يورينتي الصحفيين :لا نعلم ما هي أقصى إمكاناتنا عندما يتعلق الأمر بالصمود والمعاناة كما فعلنا. دافعنا جميعا حتى الموت وعندما يقوم فريق بذلك فمثل هذه الأمور تصبح ممكنة.

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وأحرز يورينتي ثلاثة أهداف في مسيرته قبل أن يشارك بدلا من دييغو كوستا في بداية الشوط الثاني ليهز شباك مواطنه الإسباني أدريان حارس ليفربول.وأضاف :تسجيل الهدف الذي صعدنا به شعور لا يمكن وصفه.

وجعل ألفارو موراتا النتيجة الإجمالية 4-2 في نهاية الوقت الإضافي ليصبح أتلتيكو أول فريق يفوز على ليفربول في أنفيلد منذ انتصار ريال مدريد 3-صفر في 2014.

واحتفل سيميوني مدرب أتليتيكو بهدف يورينتي الثاني وهدف موراتا بالركض تجاه جماهير أتلتيكو ووصف الفوز بأنه الأبرز في تاريخ الفريق.