شكرا لقرائتكم كلوب ينتقد أسلوب أتلتيكو.. وسيميوني يرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح يورغن كلوب مدرب ليفربول أنه يشعر بشعور سيئ بعد خسارة فريقه أمام أتلتيكو مدريد المعتمد على الدفاع الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

واستقبلت شباك ليفربول حامل اللقب ثلاثة أهداف في الوقت الإضافي ليخسر 3-2 في إياب دور الستة عشر في أنفيلد ويودع المسابقة بالهزيمة 4-2 في النتيجة الإجمالية، ووجه المدرب الألماني، الذي قاد متصدر الدوري الإنجليزي إلى النهائي في آخر موسمين، بعض الانتقادات إلى أسلوب لعب نظيره سيميوني.

وأبلغ كلوب الصحافيين: لا أفهم في ظل الإمكانات التي يملكها الفريق هذا الأسلوب الذي يتبعه. يمكنه لعب كرة قدم أفضل لكنه يفضل الدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة. نتقبل ذلك بالتأكيد لكن الأمر ليس جيدا الليلة. أعترف أنني حقا اشتكي كثيرا خاصة عندما أشاهد لاعبي فريقي يقدمون هذا الأداء المذهل أمام لاعبين بارزين على الجانب الآخر يدافعون بخطين كل منهما من أربعة لاعبين.

ولم تكن مفاجأة إذ إن الفريق الإسباني اعتمد على الدفاع المتكتل خلال فترة الأرجنتيني سيميوني منذ ثمانية أعوام. ولا يمكن لسيميوني الحصول على لاعبي وسط وهجوم بارزين مثل غريميه برشلونة وريال مدريد ويعوض ذلك بالتنظيم والاجتهاد والقدرة على معاقبة المنافسين بأفضل وسيلة ممكنة.

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وقال المدرب الأرجنتيني ردا على انتقادات كلوب :جئنا إلى هنا للفوز واحترم شخصيته وبالكفاءة التي نملكها نحاول فتح ثغرات في دفاع المنافسين وهذا ما نفعله.

ويعلم كلوب على الرغم من الخروج المحبط فهذا موسم للذكرى لليفربول الذي يتصدر الدوري الممتاز بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي واقترب من حسم اللقب لأول مرة في 30 عاما. لذا لم يلجأ لتحويل إحباطه إلى انتقادات لمهاجميه بعد فشلهم في استغلال الفرص التي اتيحت لهم.

وقال: احببت ما قدمناه على مدار 90 دقيقة ولعبنا بشكل جيد للغاية فعلى مدار عامين ونصف العام استمتعنا بفترة مذهلة في دوري الأبطال. الجماهير كانت مذهلة وكل اللاعبين كافحوا بقوة.

وتابع: كنا نعلم أننا محظوظون في بعض اللحظات في العامين الماضيين في دوري الأبطال وبلغنا النهائي مرتين لكن سار كل شيء ضدنا في اللحظات الحاسمة.