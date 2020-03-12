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كونميبول يطلب من فيفا تأجيل تصفيات كأس العالم

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جدة - بواسطة طلال الحمود - طلب اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" من نظيره الدولي "فيفا" يوم الأربعاء تأجيل مبارياته ضمن تصفيات مونديال 2022، بسبب التفشي العالمي لفيروس كورونا المستجد.

وجاء في رسالة اتحاد "كونميبول" إلى الأمينة العامة لفيفا السنغالية فاطمة سامورا :تخشى منتخبات أميركا الجنوبية عدم التمكن من الاعتماد على لاعبيها المحترفين في أوروبا، لأن القادمين من دول فيها مستوى مرتفع من العدوى يمكن وضعهم في حجر صحي.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات التصفيات في 26 مارس بمشاركة عشرة منتخبات. وتمتد التصفيات على مدى 18 مرحلة حتى نوفمبر 2021.

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وعبرت الرسالة عن موقف الأعضاء العشرة وهم الأرجنتين، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، الباراغواي، البيرو، الأوروغواي وفنزويلا. وطالبت الرسالة بتأجيل انطلاق تصفيات أميركا الجنوبية.

وسبق للاتحاد الدولي أن أعلن بالاتفاق مع الاتحاد الآسيوي، إرجاء مباريات التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي كانت مقررة في مارس ويونيو.

ويحترف العديد من لاعبي منتخبات أميركا الجنوبية في القارة الأوروبية، حيث ينتشر الفيروس المستجد بسرعة كبيرة.

ولم يكشف الاتحاد القاري مصير بطولة كوبا أميركا المقررة في الأرجنتين وكولومبيا بين 12 يونيو و12 يوليو. وعطل الفيروس العديد من المسابقات في مختلف أنحاء العالم، على غرار بطولة إيطاليا في كرة القدم ودوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وستقام العديد من المنافسات دون جماهير.

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