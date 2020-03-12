شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يعوض مشجعيه بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - من المقرر أن يقوم نادي مانشستر يونايتد بتعويض المشجعين الذين سيخسرون أموالهم بعد قرار مواجهة فريق لاسك لينز النمساوي في إياب دور الستة عشر بالدوري الأوروبي لكرة القدم بدون حضور جماهيري بسبب فيروس كورونا.

وسيدفع نادي مانشستر يونايتد 350 جنيه استرليني (445 دولار) لكل مشجع اشترى التذاكر للمباراة التي تقام في النمسا، مقابل سفره وإقامته.

وجاء في بيان للنادي نشرته صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" :يتم الدفع اعترافا بالمرحلة المتأخرة التي تم فيها اتخاذ القرار بإقامة المباراة بدون حضور الجماهير، وفقا لتوجيهات حكومة النمسا، ولحقيقة أن بالنسبة للعديد من المشجعين لن تكون تكاليفهم قابلة للاسترداد.

Advertisements

وأضاف البيان :سيتم الدفع تلقائيا للكروت التي استخدمت من قبل المشجعين لشراء التذاكر، خلال الأيام الخمسة المقبلة. يمكننا تأكيد أن المبلغ سيتم دفعه لكل المشجعين اللذين اشتروا تذاكر المباراة من خلال النادي، بغض النظر عما إذا كانوا سافروا أم لا.

وذكر النادي أن المبلغ سيكون بالإضافة لإعادة قيمة التذكرة. وأضاف :هذا القرار يعكس الظروف الفريدة من نوعها التي أحاطت بمباراة لاسك، ونحث المشجعين على اتباع التطورات الأخيرة عن قرب ونصيحة الحكومة البريطانية المتعلقة بفيروس كورونا عند التخطيط للسفر لأي مباراة في المستقبل.

وتابع : هذه المبادرة تعكس تقديرنا للدعم الهائل الذي نتلقاه من جماهيرنا التي تسافر لدعمنا.