شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء بطولة ميامي المفتوحة للتنس بسبب مخاوف فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس بلدية مقاطعة ميامي-ديد اليوم الخميس إلغاء بطولة ميامي المفتوحة التي تجذب أبرز لاعبي ولاعبات التنس في العالم بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

ويأتي قرار إلغاء هذه البطولة السنوية، التي كان من المفترض أن تنطلق في 23 مارس آذار ولمدة أسبوعين، بعد قرار مشابه لبطولة إنديان ويلز في جنوب كاليفورنيا بسبب مخاوف انتشار الوباء أيضا.

وكانت بطولة إنديان ويلز للتنس فى جنوب كاليفورنيا قد ألغيت يوم الأحد بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وقال ديفيد أجوس أستاذ الطب والهندسة الطبية الحيوية فى جامعة جنوب كاليفورنيا "هناك خطورة كبيرة فى الوقت الحالى على الصحة العامة بمنطقة ريفرسايد كاونتى فى حال وجود تجمع كبير".

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وأضاف "ليس من المصلحة العامة للمشجعين واللاعبين والمناطق المجاورة إقامة المسابقة. يجب أن نتكاتف معا لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا، وكان من المفترض أن تنطلق البطولة يوم الثلاثاء بمشاركة مجموعة من أبرز اللاعبين وأمام عدد كبير من المشجعين".