سوبر كورة.. ماذا قال فايلر عن تألق أزارو بالسعودية وتراجع مستوى مروان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي العديد من الأسئلة والتعليقات حول تألق المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر والمعار إلى الاتفاق السعودي، كما واجه اسئلة حول تراجع مستوى مروان محسن مع الأهلي.

ورحل أزارو عن الأهلي رغبة من الإدارة الحمراء في قيد السنغالي اليو بادجي الوافد في الانتقالات الشتوية القادمة من صفوف رابيد فيينا النمساوي.

ويواجه مروان محسن انتقادات حادة بسبب مستوياته السيئة وأزمة إهدار الفرص أمام المرمى، وعدم تعامله مع الكرة باتخاذ القرار السليم، بخلاف تسببه في غياب الفاعلية الهجومية للأهلي أمام مرمى المنافسين.

واعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي اعتذار النادي عن عدم استقبال اعضائه اليوم حرصًا على سلامتهم بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة شديدة، وأضاف ان القرار يشمل فروع الأهلي الثلاثة لتأمين سلامة الجميع وسوف يكون هناك تقييم للموقف خلال الساعات القادمة، وعندما يتوفر المناخ المناسب ولا تكون هناك اية خطورة على الأعضاء سيتم الاعلان عن استقبالهم في الفروع الثلاثة في الوقت الذي يريدونه بما يتفق مع المواعيد الثابتة المقررة من ادارة النادي في السابق.

وتمنى مرجان السلامة لكل ابناء الوطن وان تمر هذه العاصفة على خير وتنعم مصر بالامن والامان دائما، وكان نادي الزمالك قد أتخذ أيضاًَ قراراً بعدم استقبال اعضاؤه اليوم الخميس وغداً الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية.