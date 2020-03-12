شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج : هل تم استبعاد الننى من المنتخب بسبب شرط اللعب أساسيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار استبعاد محمد الننى لاعب وسط بشكتاش التركى، من قائمة المنتخب لمباراتىّ توجو يومىّ 26 و29 مارس الجارى في التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021، العديد من التساؤلات خاصة وأن الننى يعتبر من القوام الأساسى للفراعنة طوال السنوات الماضية.

س: كم لاعبا محترفا استدعاه حسام البدرى للمعسكر؟

ج: استدعى البدرى 4 لاعبين هم أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليونانى)، محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى).

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س: ما هو سبب استبعاد الننى من المعسكر؟

ج: الجهاز الفني للمنتخب أكد أن استبعاد اللاعب لأسباب فنية بسبب عدم مشاركته باستمرار مع ناديه بجانب تذبذب مستواه منذ رحيله عن أرسنال الإنجليزى.

س: هل بالفعل اشترط الننى اللعب أساسيا للإنضمام للمنتخب؟

ج: جهاز المنتخب يؤكد أن الننى لم يشترط اللعب أساسيا، وأن الننى يرحب بالإنضمام للمنتخب في أي وقت دون شروط، نظرا للعلاقة المميزة بين اللاعب والجهاز الفني بقيادة حسام البدرى.

س: هل تم استبعاد لاعبين محترفين بخلاف الننى؟

ج: استبعد البدرى 8 عناصر أخرى من المحترفين يأتى على رأسهم محمد الننى وأحمد المحمدى مدافع أستون فيلا وثنائي اليونان علي غزال وعمرو وردة في لاريسا وكريم حافظ مدافع ملطية سبور التركي وعمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي وسام مرسي لاعب وسط ويجان الإنجليزي وحسين السيد مدافع الصفاقسي التونسى.