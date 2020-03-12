شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة هانى توفيق مشرف أمن قناة الأهلى بعد مصرعه فى حادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شُيعت جنازة هاني توفيق مشرف أمن قناة النادي الأهلي صباح اليوم الخميس من مسجد السيدة النفسية في حضور أهله وأصدقائه والعاملين معه، بعد أن لقى مصرعه في حادث اليم بمنطقة الشيخ زايد بعد انتهائه من عمله في قناة النادي.

ومن المقرر أن يقام عزاء الفقيد هاني توفيق يوم الأثنين المقبل في مسجد ال راشدان، في الوقت الذي تقدم مسئولو الأهلي والقائمين على القناة بتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد.

وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، قد عقد اجتماعًا مطولًا في يناير الماضى مع مجلس أمناء القناة، لبحث الهيكلة والخريطة البرامجية الجديدة وقام محمد كامل، الرئيس التنفيذى لشركة "برزينتيشن لايف"، الحاصلة على حقوق إدارة القناة بشرح آليات المرحلة المقبلة والتصور المبدئى للأفكار البرامجية.

وكذلك تقرر العمل على تقديم محتوى متميز، وسيقوم محمد كامل بتقديم تصور نهائى للخريطة البرامجية بعد ثلاثة أسابيع، وذلك لمناقشته واعتماده، خاصة أن شركة "برزينتيشن لايف" هى المسئولة عن إدارة القناة بشكل كامل وفقًا لسياسة النادى.

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وكانت شركة "استادات القابضة" قد اعلنت في بيان عبر موقعها الرسمي، إتمام الاستحواذ على نسبة 51 ٪؜ من أسهم شركة "بريزنتيشن لايف" صاحبة الحقوق والعلامة التجارية لقناة النادي الأهلي.

وذكر البيان أنه بموجب هذا الاستحواذ ستتولى شركة "بريرنتيشن لايف" إدارة قناة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة تحت مظلة شركة "استادات القابضة".

وأضاف البيان أن شركة "استادات" تسعى لتطوير قناة الأهلي ببرامجها ومحتواها واستوديوهاتها للوصول بها إلى مستوى عالمي يرضى عنه كل مشجع ينتمي للقلعة الحمراء وتنال إعجاب كل مشاهد مصري، وذلك وفق خطة الشركة الطموحة في السوق المصري نحو تطوير مفهوم الرياضة وتطوير كافة المنشآت الرياضية.