هل يتعرض الزمالك للغرامة من فيفا بسبب فيريرا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف مصدر باتحاد الكرة المصري، أن "الجبلاية" أرسلت خطابًا لنادي الزمالك قادم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بوجود غرامة مالية على القلعة البيضاء بسبب مستحقات لدى المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

المدير الفني البرتغالي سبق وأن قاد فريق الزمالك في موسم (2014 - 2015) قبل أن يقرر الرحيل عن القلعة البيضاء متجهًا لفريق السد القطري.

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وبحسب مصدر من داخل الاتحاد المصري لكرة القدم - رفض ذكر اسمه - في تصريحات لمصراوي، فإن الجبلاية قامت بتحويل الخطاب إلى نادي الزمالك.

وكان المدير الفني البرتغالي دخل حسابات قيادة الزمالك مجددًا في مطلع الموسم الحالي لتولي الفريق حول الأمور الفنية قبل أن تفشل المفاوضات ويتم الاستقرار على تعيين الصربي ميتشو.

جدير بالذكر أن فيريرا - المدير الفني الحالي لسانتوس البرازيلي - استطاع أن يقود الزمالك للتتويج بلقب الدوري بجانب كأس مصر على حساب الأهلي بالفوز بهدفين دون رد.