"عن طريق الفيديو".. اجتماع طارئ لليويفا لحسم مسابقاته الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عمر:

دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لعقد اجتماعًا طارئًا مع الاتحادات الأعضاء لمناقشة مصير الكرة الأوروبية عقب تفشي فيروس كورونا.

وأصدر اليويفا بيانًا عبر موقعه الرسمي يدعو خلاله بعقد اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل عن طريق مراسلات الفيديو، من أجل مناقشة مستقبل المسابقات الأوروبية المحلية والقارية، وكذلك بطولة اليورو التي ستقام في الصيف المقبل.

وجاء نص بيان "يويفا":" في ضوء التطورات الجارية وانتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا، دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ممثلين عن الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 55 ، بالإضافة إلى القائمون على إدارة الأندية والبطولات الأوروبية، وأيضا ممثل عن فيفا، لحضور اجتماعًا عن طريق مراسلات الفيديو يوم الثلاثاء المقبل 17 مارس لمناقشة استجابة كرة القدم الأوروبية لتلك الأوضاع".

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وأضاف "يويفا" في بيانه:" ستشمل المناقشات جميع المسابقات المحلية والأوروبية، بما في ذلك بطولة يورو 2020"

ونشرت صحيفة "ماركا" تقريرًا صباح اليوم يفيد بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، سيتخذ قرارًا بإيقاف مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوربا ليج" بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت إيطاليا وأسبانيا مؤخرا تعليق النشاط الكروي للحد من تفشي فيروس كورونا.