النرويج تعلق مباريات كرة القدم حتى منتصف أبريل بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أوسلو - (د ب أ):
أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم اليوم الخميس عن تعليق كل مباريات كرة القدم حتى منتصف أبريل المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الاتحاد النرويجي أن من المنتظر إقامة المباريات الرسمية سواء في مسابقات الرجال أو النساء في مطلع مايو على أقل تقدير.
يذكر أن من المفترض أن يبدأ الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى للرجال في الرابع من أبريل المقبل.
كانت الدنمارك أعلنت في وقت سابق إلغاء كل مباريات الدوريات الكبرى في البلاد بسبب أزمة كورونا مبدئيا حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري.
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