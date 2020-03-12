إصابة 3 لاعبين بالكورونا في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قالت تقارير صحفية إنجليزية إن ثلاثة من لاعبي أحد فرق الدوري الإنجليزي تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت صحيفة "تليجراف" البريطانية، اليوم الخميس، إلى أن ناديًا بالدوري الإنجليزي يختبر جميع لاعبيه بعدما ظهر فيروس كورونا على ثلاثة من لاعبيه.

الصحيفة البريطانية لم تكشف عن اسم أو اللاعبين، مشددة أن أحد اللاعبين تعرض للفيروس في وقت سابق قبل أن يتم عزله في حجر طبي.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب تعرض لانتكاسة؛ ليتلقى لاعبين آخرين للإصابة بفيروس كورونا.

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الصحيفة كشفت أنه في حال ظهور عينة إيجابية مجددًا داخل هذا الفريق فسيتم إلغاء مباراته بالدوري، والذي سيقام بداية من الأسبوع المقبل.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" قررت تأجيل مباراة مانشستر سيتي وآرسنال والذي كان سيقام مساء أمس الأربعاء بسبب إجراء احترازي من فيروس كورونا.

قرار رابطة الدوري الإنجليزي في أعقاب إعلان رئيس أولمبياكوس اليوناني ومالك فريق نوتنجهام فورست بتعرضه لإصابة بفيروس كورونا.

وكان إيفانجيلوس ماريناكيس مالك نادي أولمبياكوس تواجد مع فريقه في لندن وتحديدًا في ملعب "الإمارات" معقل آرسنال لمشاهدة مباراة فريقه أمام "الجانرز" ضمن مسابقة الدوري الأوروبي.

جدير بالذكر أن الدوري الإيطالي بجانب الإسباني أعلنوا إيقاف النشاط الكروي للحد من تفشي فيروس كورونا.