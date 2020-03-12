الأهلي يُعلن.. عدم استقبال الأعضاء بسبب سوء الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن النادي الأهلي عن اعتذاره لأعضاء النادي عن عدم استقبالهم اليوم الخميس بسبب سوء الأجوال الجوية وذلك حرصًا على سلامتهم.

وتشهد البلاد في الوقت الحالي موجة من الطقس غير المستقر مما دفع اتحاد الكرة إلى تأجيل مباريات اليوم بالدوري.

وقال محمد مرجان المدير التنفيذي بالنادي الأهلي من خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن إدارة النادي تعتذر للأعضاء عن عدم استقبالهم اليوم وذلك حرصًا على سلامة الجميع، مضيفًا أن الساعات المقبلة سوف تشهد تقييمًا للموقف.

وأضاف مرجان أنه عندما لا يكون هناك خظورة على الأعضاء سيتم فتح المجال أمام الجميع لزيارة الفروع الثلاثة وفقًا للمواعيد التي تم الإعلان عنها.