فتح الله: الأهلي حسم لقب الدوري بشكل كبير

أكد محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، أن مسابقة الدوري الممتاز باتت محسومة بشكل كبير لصالح فريق الأهلي.

قال فتح الله في تصريحات إذاعية "المنافسة على الدوري أصبحت صعبة، وأرى أن الأهلي حسم الدوري بنسبة كبيرة، نظراً

لأننا بحاجة لأن يتعثر الفريق الأحمر في عدد كبير من المباريات".

وواصل "نسعى للحصول على المركز الثاني هذا الموسم، فهو سيكون أمرًا جيدًا بعد أن تواجدنا في المركز الثالث

الموسم الماضي، وبكل الأحوال فإن حسم المربع الذهبي سيكون في الجولة الأخيرة نظراً لوجود منافسة كبيرة بيننا وبين الزمالك والمقاولون العرب".

وأردف "كما أننا نسعى لحصد لقب كأس مصر، ونتطلع لمواصلة المشوار بالكونفيدرالية، التي نركز عليها، خصوصًا وإننا سنواجه حوريا الغيني وهو خصم قوي ومن الأندية الكبرى في أفريقيا".