اتحاد الكرة يُنهي اتفاقه مع رابطة الدوري الإسباني لتطوير مستوى المدربين

أنهى مسئولو اتحاد الكرة اتفاقهم مع رابطة الدوري الإسباني على تبادل الخبرات الفترة المقبلة لتطوير مستوى المدربين. المدربين. ينص الاتفاق على سفر مدربين إلى إسبانيا لقضاء فترات معايشة والحصول على دورات تدريبية لزيادة مهاراتهم، على أن يكون اختيارهم وفق معايير منها التاريخ التدريبي وتاريخ كل منهم كلاعب ومدى التزامها خلال مشواره. على دورات تدريبية لزيادة مهاراتهم، على أن يكون اختيارهم وفق معايير منها التاريخ التدريبي وتاريخ كل منهم كلاعب ومدى التزامها خلال مشواره.

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