ناجي: هذا هو الحارس الأول لمصر.. والشناوي يحتاج لاستعادة مستواه

كشف أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى نادي سموحة الحالي، ومدرب الحراس السابق لمنتخب مصر، عن الحارس الذي يستحق التواجد أساسي لحماية عرين الفراعنة.

قال ناجي في تصريحات إذاعية "هناك العديد من الحراس الجيدين في مصر، فهناك محمد أبو جبل حارس

مرمى الزمالك، الذي يقدم مستوى مميزًا، وكان السر في تفوق الفريق الأبيض أخيراً".

وأردف: "أرى أن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، هو الحارس الأول لمصر، ودخول أبو جبل في منافسة معه

سيسهم في تطوير مستوى الثنائي بشكل كبير".

وأردف: "كما أن الهاني سليمان يقدم مستوى جيدًا، فهو يتمير بالهدوء ويستحق في الفترة المقبلة أن يوجد مع منتخب مصر مع المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز".

وأضاف: "كما أن أحمد الشناوي يحتاج لاستعادة مستواه الفني المعروف، فهو يملك الموهبة ولكن ابتعاده عن الصورة أصبح أمرًا غريبًا".