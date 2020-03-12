الأهلي يعتذر عن عدم استقبال أعضائه بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، اعتذار النادي عن عدم استقبال أعضائه اليوم، حرصًا على سلامتهم بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة شديدة.
أضاف أن القرار يشمل فروع الأهليالثلاثة لتأمين سلامة الجميع وسوف يكون هناك تقييم للموقف خلال الساعات المقبلة، وعندما يتوفر المناخ المناسب ولا تكون هناك أية خطورة على الأعضاء سيتم الإعلان عن استقبالهم في الفروع الثلاثة في الوقت الذي يريدونه بما يتفق مع المواعيد الثابتة المقررة من إدارة النادي في السابق.
وتمنى مرجان السلامة لكل أبناء الوطن وأن تمر هذه العاصفة على خير وتنعم مصر بالأمن والأمان دائمًا.
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