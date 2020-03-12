أكد فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، أن السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني، هو من صنع الفارق لصالح فريقه خلال مواجهة الفريقين، أمس الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.
تمكن أتلتيكو مدريد من إقصاء ليفربول حامل لقب النسخة الماضية، بعد الفوز عليه بمجموع لقاءي الذهاب والإياب بدور الستة عشر بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.
قال فان دايك في تصريحات عبر موقع ليفربول الرسمي "من الصعب النظر إلى الإيجابياتفي أعقاب الخروج من دوري أبطال أوروبا، ولكني واثق من قدرة ليفربول على اجتياز خيبة الأمل".
وواصل "لقد كان الخروج ضربة قوية لنا، لقد كنا في النهائي عامين متتاليين، وحققنا اللقب في الموسم الماضي، وكنا قريبين من التأهل بالأمس".
وأردف "لقد لعبنا 95 دقيقة كانت رائعة من وجهة نظري، وضغطنا على أتلتيكو بشكل كبير، وخلقنا العديد من الفرص،ولكن الشيء الذي لديهم هو حارس مرمى جيد جداً، لذا فهي كرة القدم".
وأشار "نحن نقوم بعمل جيد طوال الموسم، ولكن الناس تنسى حينما لا تسير الأمور على ما يرام في مباراتين، علينا أن نواصل الموسم بنفس الشكل الجيد، الأمر ليس سهلاً، ولكن الأكيد أننا سنكون جاهزين لمباراة صعبة يوم الإثنين المقبل".
واختتم "إننا نتعافى وسنرفع رؤوسنا مرة أخرى، لأننا لم نخسر في الأنفيلد منذ فترة طويلة، ولكن تلك الأمور تحدث في كرة القدم".
ومن المنتظر أن يواجه ليفربول نظيره إيفرتون الإثنين المقبل، في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر فان دايك: أتلتيكو مدريد يملك حارسًا رائعًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.