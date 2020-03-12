فان دايك: أتلتيكو مدريد يملك حارسًا رائعًا

أكد فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، أن السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني، هو من صنع الفارق لصالح فريقه خلال مواجهة الفريقين، أمس الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

تمكن أتلتيكو مدريد من إقصاء ليفربول حامل لقب النسخة الماضية، بعد الفوز عليه بمجموع لقاءي الذهاب والإياب بدور الستة عشر بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

قال فان دايك في تصريحات عبر موقع ليفربول الرسمي "من الصعب النظر إلى الإيجابيات

في أعقاب الخروج من دوري أبطال أوروبا، ولكني واثق من قدرة ليفربول على اجتياز خيبة الأمل".

وواصل "لقد كان الخروج ضربة قوية لنا، لقد كنا في النهائي عامين متتاليين، وحققنا اللقب في الموسم الماضي، وكنا قريبين من التأهل بالأمس".

Advertisements

وأردف "لقد لعبنا 95 دقيقة كانت رائعة من وجهة نظري، وضغطنا على أتلتيكو بشكل كبير، وخلقنا العديد من الفرص،

ولكن الشيء الذي لديهم هو حارس مرمى جيد جداً، لذا فهي كرة القدم".

وأشار "نحن نقوم بعمل جيد طوال الموسم، ولكن الناس تنسى حينما لا تسير الأمور على ما يرام في مباراتين، علينا أن نواصل الموسم بنفس الشكل الجيد، الأمر ليس سهلاً، ولكن الأكيد أننا سنكون جاهزين لمباراة صعبة يوم الإثنين المقبل".

واختتم "إننا نتعافى وسنرفع رؤوسنا مرة أخرى، لأننا لم نخسر في الأنفيلد منذ فترة طويلة، ولكن تلك الأمور تحدث في كرة القدم".

ومن المنتظر أن يواجه ليفربول نظيره إيفرتون الإثنين المقبل، في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.