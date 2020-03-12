المهدي سليمان يقترب من الانضمام لمعسكر منتخب مصر

اقترب المهدي سليمان، حارس مرمى فريق بيراميدز، من الانضمام لمنتخب مصر في معسكر مارس الجاري.
أبدى جهاز المنتخب إعجابه بقدرات الحارس ومستواه أخيرًا، ومن المنتظر أن يكون الحارس الثالث مع محمد أبو جبلحارس الزمالك، ومحمد الشناوي حارس الأهلي.
يلتقي المنتخب خلال المعسكر مع توجو يومي ٢٦ و٢٩ مارس الجاري في تصفيات أمم أفريقيا.
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