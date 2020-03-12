كورونا يهدد دوري أبطال أوروبا بالإيقاف

بات استكمال مسابقة دوري أبطال أوروبا محل شك، في ظل الخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، وإعلان بعض الدول إيقاف النشاط الرياضي فيها.

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الإصابات وصلت إلى اللاعبين بعد إصابة روجاني، مدافع يوفنتوس، مشيرة إلى الاتحاد الأوروبي كان ينتظر استكشاف كامل للوضع

قبل اتخاذ القرارات، ومع تغير معالم الأزمة فإن اتخاذ القرار حان وقته.

وأضافت "دوري أبطال أوروبا عنصر تجاري مهم، ولكن صحة الرياضيين والمشجعين أهم، خصوصًا مع إصابة أول لاعب يتواجد بالمسابقة".

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وأشارت إلى أنه بعد الاستماع إلى

أراء الخبراء فإن القرار الأقرب سيكون إيقاف دوري أبطال أوروبا، للحد من إنتشار الفيروس، ثم إستكماله بعد السيطرة عليه.

وأصبح لعب يوفنتوس مباراته المقبلة أمام ليون في دوري أبطال أوروبا صعب بعد إصابة روجاني، كما أن ريال مدريد دخل لاعبوه في حجر صحي لمدة 14 يومًا بعد إصابة لاعب كرة السلة بالنادي، مما يعطي مؤشرات بإحتمالية إيقاف المسابقة الأوروبية.