رسميًا.. إيقاف الدوري الإسباني

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني، اليوم الخميس، عن قرارها بشأن تأجيل مباريات الليجا الإسبانية كافة لمدة أسبوعين على الأقل كإجراء وقائي لانتشار فيروس

كورونا.

وأوضحت الرابطة عبر بيانها أن القرار جاء بعد قيام ريال مدريد بوضع الفريق في الحجر الصحي، بعد إصابة

لاعب كرة سلة بالنادي الملكي بكورونا.

وكان ريال مدريد أدخل لاعبيه في حجر صحي لمدة 15 يومًا بعد إصابة لاعب السلة بالفيروس، وهو ما كان دافعًا لرابطة الدوري الإسباني لاتخاذ قرارها بإيقاف المسابقة.