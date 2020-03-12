رسميًا.. إيقاف الدوري الإسباني

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني، اليوم الخميس، عن قرارها بشأن تأجيل مباريات الليجا الإسبانية كافة لمدة أسبوعين على الأقل كإجراء وقائي لانتشار فيروسكورونا.
وأوضحت الرابطة عبر بيانها أن القرار جاء بعد قيام ريال مدريد بوضع الفريق في الحجر الصحي، بعد إصابةلاعب كرة سلة بالنادي الملكي بكورونا.
وكان ريال مدريد أدخل لاعبيه في حجر صحي لمدة 15 يومًا بعد إصابة لاعب السلة بالفيروس، وهو ما كان دافعًا لرابطة الدوري الإسباني لاتخاذ قرارها بإيقاف المسابقة.
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